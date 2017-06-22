الجراح: فوز شركة “هواوي” في المرحلة الاولى لمناقصة السنترالات

أعلن وزير الاتصالات جمال الجراح “الانتهاء من المرحلة الاولى لمناقصة السنترالات، والتي فازت بنتيجتها شركة “هواوي”.

وقال خلال مؤتمر صحافي: “أعلنا في وزارة الاتصالات عن عجز كبير في عدد الخطوط الثابتة، فهناك حاجة إلى مئة ألف خط حتى الآن، ونحن غير قادرين على تلبيتها، نتيجة السنترالات القديمة جدا والتي تعود إلى عام 1994، والتي انشأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أما اليوم مع حكومة الرئيس سعد الحريري، فنحن نستكمل مشروع السنترالات خدمة للمواطنين على امتداد الوطن. ولذلك، أطلقنا مع هيئة اوجيرو مناقصة تجديد السنترالات بأحدث التقنيات الموجودة في العالم لزيادة مئتي خط اضافي تلبية لطلبات المواطنين”.

أضاف: “انتهت المناقصة، التي اشتركت فيها 30 شركة عالمية، 11 منها تقدمت بعروض للمراحل الثلاث التي تضمنتها المناقصة. واليوم، نعلن عن مرحلة IMS أي السنترالات، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة بعد عطلة العيد”.

وتابع: “كل الشركات التي تقدمت الى المناقصة عالمية. وبنتيجة فض العروض ودراسة التقنيات المقدمة، رست المناقصة على 3 شركات، هي: إريسكون، نوكيا وهواوي. ففي التطبيق التقني، حصلت هواوي على 92 نقطة، نوكيا على 86 وإريكسون على 82. أما الاسعار المقدمة فتراوحت بين 36 مليون دولار أميركي لشركة إريكسون، 18 مليون لشركة نوكيا، و12 مليون دولار لشركة هواوي. وبالتالي، أرسينا المناقصة على شركة هواوي”.

وأردف: “بهذه الطريقة، تتم عملية استكمال شبكات الاتصالات بشكل كامل، فنحن أطلقنا المرحلة السابعة، ويتم فض العروض الآن لنعلن عنها الاسبوع المقبل”.

وأكد الجراح “متابعة تحديث الاتصالات في لبنان إلى الحد الاقصى”، وقال: “قريبا، سنؤمن الاتصال في المناطق، التي لا توجد فيها شبكات عبر تقنيات حديثة، على أن نجري دراسات لتزويد تلك المناطق بالشبكات فور الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة السابعة”.

وختم: “أصبح لدى الوزارة خط ساخن هو 1775 لتلقي شكاوى المواطنين”.