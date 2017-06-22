أوغاسابيان: الاحاديث عن مواجهات داخل مجلس الوزراء لا صحة لها

شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان لـ“المستقبل”، على أنه “لم يحصل أي إحتدام أو مشكلة داخل جلسة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وكل الاحاديث التي أشارت إلى مواجهات داخل مجلس الوزراء لا صحة لها، إذ تم الاتفاق على إحالة الملف على إدارة المناقصات ونحن راضون بذلك، لأن وزير الطاقة فتح العروض التقنية والادارية والباقي هو فض العروض المالية، وهذه النتائج الثلاث ستتم إحالتها على إدارة المناقصات، والجميع موافقون على هذا الموضوع. صحيح أن الرئيس ميشال عون إعتبر أن هذا الامر مس بصلاحيات الوزير، لكن الوزير أبي خليل لا مانع لديه بذلك ونحن كتيار مستقبل نؤيد هذا الامر، والمسأله مسألة شفافية وليست مسألة تشكيك، علماً أن لا جلسات لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمناسبة عيد الفطر المبارك، ولكن ستكون هناك جلسة قريباً لمناقشة الوضع الامني في منطقة بعلبك – الهرمل”.