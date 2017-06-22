تحديد موعد مباراة ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة المال

أعلنت منظمت لابورا عن إجراء إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية مباراة لملء المراكز الشاغرة التالية في ملاك وزارة المال :

آخر مهلة تقديم الطلبات في مبنى مجلس الخدمة المدنية : 13-7-2017

تاريخ المباراة : 29-7-2017

معاون أمين صندوق/عدد – 9ملاحق /عدد 6 – اختصاصي في العلاقات العامة او الاعلام /عدد – 3 )في مديرية الشؤون الادارية(

محلل اقتصادي/عدد 3 اختصاصي معلوماتية/عدد – 3 )في مديرية الضريبة على القيمة المضافة(

أتم الخامسة والعشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة لوظيفتي معاون أمين صندوق وملاحق ،

وأتم العشرين ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ إجراء المباراة للوظائف الاخرى .

لمزيد من التفاصيل حول برنامج المباراة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب النقر على الرابط التالي: http://www.laboraonline.com/ar/jobs.php?type=public

وللتسجيل في التدريب النقر على الرابط التالي: http://www.laboraonline.com/ar/trainings.php?p=0

– في حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص بالمشاركة في المباراة المشار اليها .

– لابورا هي على استعداد لاستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب وتوفير التدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.

– كما العادة الرجاء تمرير الإعلان لإبلاغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة .

– لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بقسم القطاع العام في مكاتب لابورا – المركزية أنطلياس: 04403352 أو لابورا زحلة : 08829799 أو لابورا لبعا: 07230002 أو لابورا البترون : 06741041

في حال تقدمت بطلب لدى مجلس الخدمة المدنية الرجاء ارسال رسالة نصية sms أو whatsup على رقم لابورا 78893447 تتضمن اسمك الثلاثي ورقم الطلب والوظيفة التي تقدمتم لها