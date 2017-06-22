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تحديد موعد مباراة ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة المال

أعلنت منظمت لابورا عن إجراء إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية مباراة لملء المراكز الشاغرة التالية في ملاك وزارة المال :

آخر مهلة تقديم الطلبات في مبنى مجلس الخدمة المدنية  : 13-7-2017

تاريخ المباراة : 29-7-2017

معاون أمين صندوق/عدد – 9ملاحق /عدد 6 – اختصاصي في العلاقات العامة او الاعلام /عدد – 3 )في مديرية الشؤون الادارية(

محلل اقتصادي/عدد 3 اختصاصي معلوماتية/عدد – 3 )في مديرية الضريبة على القيمة المضافة(

أتم الخامسة والعشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة لوظيفتي معاون أمين صندوق وملاحق ،

وأتم العشرين ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ إجراء المباراة للوظائف الاخرى .

لمزيد من التفاصيل حول برنامج المباراة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب النقر على الرابط التالي: http://www.laboraonline.com/ar/jobs.php?type=public

 

وللتسجيل في التدريب النقر على الرابط التالي:  http://www.laboraonline.com/ar/trainings.php?p=0

 

– في حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص بالمشاركة في المباراة المشار اليها .

– لابورا هي على استعداد لاستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب وتوفير التدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.

– كما العادة الرجاء تمرير الإعلان لإبلاغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة .

– لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بقسم القطاع العام في مكاتب لابورا – المركزية أنطلياس: 04403352 أو لابورا زحلة : 08829799  أو لابورا لبعا: 07230002 أو لابورا البترون : 06741041

 

في حال تقدمت بطلب لدى مجلس الخدمة المدنية الرجاء ارسال رسالة نصية sms أو whatsup  على رقم لابورا 78893447 تتضمن اسمك الثلاثي ورقم الطلب والوظيفة التي تقدمتم لها

كلمات مفتاحية:
لابوراملاك وزارة المال
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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