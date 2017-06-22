تحديد موعد مباراة ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة المال

محلياتالخميس 22 حزيران 2017 تحديد موعد مباراة ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة المالأعلنت منظمت لابورا عن إجراء إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية مباراة لملء المراكز الشاغرة التالية في ملاك وزارة المال :آخر مهلة تقديم الطلبات في مبنى مجلس الخدمة المدنية : 13-7-2017تاريخ المباراة : 29-7-2017معاون أمين صندوق/عدد – 9ملاحق /عدد 6 – اختصاصي في العلاقات العامة او الاعلام /عدد – 3 )في مديرية الشؤون الادارية(محلل اقتصادي/عدد 3 اختصاصي معلوماتية/عدد – 3 )في مديرية الضريبة على القيمة المضافة(أتم الخامسة والعشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة لوظيفتي معاون أمين صندوق وملاحق ،وأتم العشرين ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ إجراء المباراة للوظائف الاخرى .لمزيد من التفاصيل حول برنامج المباراة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب النقر على الرابط التالي: http://www.laboraonline.com/ar/jobs.php?type=public وللتسجيل في التدريب النقر على الرابط التالي: http://www.laboraonline.com/ar/trainings.php?p=0 – في حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص بالمشاركة في المباراة المشار اليها .– لابورا هي على استعداد لاستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب وتوفير التدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.– كما العادة الرجاء تمرير الإعلان لإبلاغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة .– لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بقسم القطاع العام في مكاتب لابورا – المركزية أنطلياس: 04403352 أو لابورا زحلة : 08829799 أو لابورا لبعا: 07230002 أو لابورا البترون : 06741041 في حال تقدمت بطلب لدى مجلس الخدمة المدنية الرجاء ارسال رسالة نصية sms أو whatsup على رقم لابورا 78893447 تتضمن اسمك الثلاثي ورقم الطلب والوظيفة التي تقدمتم لهاكلمات مفتاحية:لابوراملاك وزارة المالالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية