لافروف: عقوبات أميركا الجديدة تضع العلاقات الثنائية بخطر حقيقي

افادت وزارة الخارجية الروسية أن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركيريكس تيلرسون العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا”.

وأكد لافروف أن “العقوبات الأميركية الجديدة تضع العلاقات الروسية – الأميركية في خطر حقيقي”، مشيرا إلى أن “العمليات الأميركية الأخيرة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن تنتهك السيادة السورية”. ولفت إلى أن “موسكو لا تزال تنتظر الرد الأميركي على اقتراحاتها لإعادة العلاقات إلى طبيعتها”.