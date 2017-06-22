ضباط كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان في جامعة LCU عينطورة

في إطار تطبيق بروتوكول التعاون بين قياد الجيش اللبناني والجامعة اللبنانيّة الكنديّة – LCU، زار وفد من ضباط كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حرم الجامعة في عينطورة – كسروان، تقدّمه العميد الركن الطيار ديغول سعد ممثّلًا قائد الكلية العميد الركن الطيار بسام ياسين وضمّ أكثر من 70 ضابطًا من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام من الملحقين بدورة الأركان في الكلية ومن طلاب الجامعة حاليًا في الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية او ممن تخرّجوا منها.

استهلت الزيار بجولة على أرجاء الحرم للتعرف على الكليات كافة واختصاصاتها إضافة الى الاعتمادات والتقديمات التي تتميز بها الـ LCU.

رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله إستقبل الوفد بكلمة ترحيبية شدّد فيها على حرص الجامعة على متانة العلاقة مع قيادة الجيش اللبناني وكلية الأركان بالتحديد، شارحًا تفاصيل بروتوكول التعاون معها لما فيه خدمة ومصلحة ضباط الأجهزة العسكرية اللبنانيّة كافة.

بدوره شكر العميد الركن الطيار ديغول سعد إدارة الجامعة على مبادرتها ودورها الرائد في تقديم فرصة التعليم العالي للضباط وتقدمهم في المعرفة الأكاديمية بموازاة تطورهم في الخدمة العسكرية، وقدّم للدكتور أبي نخله درعًا تكريمية تقديرًا لدوره الوطني وجهوده المتواصلة لخدمة الجيش اللبناني.

بعدها تابع الجميع محاضرة حول العولمة والقوميات مع الدكتور محسن مكاري وكانت مناقشة كيف تحولت العولمة من فكرة اقتصادية تكنولوجية الى بعد سياسي وصراع للحضارات.

واختتمت الزيارة بمأدبة غداء على شرف ضباط الشرف والوفاء.