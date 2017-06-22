بالفيديو والصور: تحديد مرتكب جريمة مجدليون وتوقيف والدي الجاني

تتواصل التحقيقات في جريمة قتل المواطن مارون نهرا فجر الخميس في مجدليون – شرق صيدا، وذلك بعدما أطلق احد الأشخاص النار عليه. وبعد مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة في المكان، تبين أن الجاني هو لبناني ويدعى (و.ع) من منطقة بر الياس، ويقطن في مجدليون حيث قامت القوى الامنية وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بمداهمة منزله في مجدليون ولم تعثر عليه وتم توقيف والديه (أ.ع) و(أ.ق) على ذمة التحقيق. وخلال التحقيقات مع الوالدة، اعترفت ان ابنها اكتشف مؤخرا أنها كانت على علاقة بالمجني عليه. وتتواصل التحقيقات لمعرفة مكان الجاني وتوقيفه لكشف كامل ملابسات الجريمة، بحسب معلومات “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأفادت قناة “الجديد” بأن القوى الأمنية أوقفت في صيدا ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في هذه القضية بينهم والدة الجاني ووالده ومؤهل في قوى الأمن هو قريب للجاني وصاحب السيارة التي تبين أن القاتل استخدم لوحة مزورة عليها وبالتالي لا علاقة للفلسطيني (خليل ح.) بالسيارة.