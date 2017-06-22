الشعار: أنظار اللبنانيين تتجه إلى قصر بعبدا وعلى القائد مراعاة الدستور

لفت مفتي الشمال مالك الشعار إلى أن أنظار اللبنانيين تتجه اليوم إلى قصر بعبدا وتحديداً الى الرئيس ميشال عون لطمأنتهم على المسيرة الوطنية التي اعلن الالتزام من خلالها بالدستور والقانون لانه رئيس كل لبنان وصمام امان لوطنه، وليس رئيسا لمنطقة او حزب.

واكد المفتي الشعار في حديث لصوت لبنان أن على القائد مراعاة الدستور في مضمونه وأبعاده ودقائقه ليشعر الجميع بأن اليد الامينة التي اقسمت على الدستور هي التي تحفظ بلدهم وحقوقهم الوطني ، طالبا من المتحاورين التعالي والارتفاع عن كل المشادات وما له علاقة بالانتماء او التمثيل السياسي والمذهبي وليكونوا مسؤولين بكل معنى الكلمة على مستقبل هذا الوطن وأمنه.