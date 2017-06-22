مارون مارون: جريمة مجدليون هزت المنطقة بوحشيتها

اعتبر رئيس دائرة الإعلام الداخلي في جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” مارون مارون، إبن مجدليون للـ”mtv”، أن جريمة اليوم هزت المنطقة بوحشيتها، مستهجناً هذا التسيب والفلتان الناتج عن ثقافة تحصيل الحقوق باليد وليس عبر القضاء ومؤسسات الدولة، وهذه سابقة خطيرة ولا تؤدي إلا إلى دمار المجتمع، مبدياً ثقته بالأجهزة الأمنية التي تتعقب المرتكب وصولاً للقبض عليه وإنزال أقصى العقوبات التي يسمح بها القضاء اللبناني، متقدّماً من عائلة الفقيد وأبناء المنطقة بأحر التعازي.