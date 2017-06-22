عون دعا رؤساء أحزاب الحكومة لشكرهم على انجاز قانون الانتخاب

علمت “السياسة” من مصادر متابعة، أن الرئيس ميشال عون تعمد حصر الدعوة برؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، ليشكرهم على إنجاز قانون الانتخابات في الدرجة الأولى، وليطلب إليهم تسهيل مهمة الحكومة في تصديها للملفات المعقدة والمشاريع المنوي تنفيذها، بما يخدم النجاح في عملها وتوفير الدعم اللازم لمسيرة العهد الذي يعتبر نجاحه من نجاح عمل الحكومة.

واستغربت المصادر الضجة التي رافقت الإعلان عن اللقاء، بحجة اقتصاره على الذين وجهت إليهم الدعوة من دون سواهم من الأحزاب الأخرى، مشيرة إلى أن فيها الكثير من المبالغة لأنها ليست دعوة للحوار بشأن مسائل استراتيجية، ولن تتطرق إلى المسائل الوطنية كاتفاق الطائف أو غيره مثلاً، كما روج إلى ذلك بعض أركان المعارضة.

واعتبرت أن أهم ما يمكن لفت الانتباه إليه من خلال اللقاء، بأنه ألغى ما كان يعرف بـ”8 و14 آذار” الذي حوّل الانقسام في البلد إلى معارضة وموالاة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لجهة الحديث عن إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات، أو الطعن به أمام المجلس الدستوري، فإن الأمر يبقى من الأمور الشكلية التي تعالج داخل الحكومة ولا تتطلب مثل هذه الضجة.