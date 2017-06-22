مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 22/6/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

هل الوثيقة الصادرة عن اللقاء التشاوري في القصر الجمهوري تشكل بيانا وزاريا أو برنامج عمل للحكومة؟

اوساط سياسية قالت إن الوثيقة اكبر من ذلك وتمثل خارطة طريق للحكم والحكومة والبرلمان قاعدتها الثوابت الوطنية ومفاصلها خطط عمل اقتصادية وإنمائية واجتماعية. وقد جمع اللقاء الى رئيس الجمهورية رئيسي البرلمان والحكومة واركان الاحزاب المشاركة في حكومة استعادة الثقة. وبرز حضور النائب سليمان فرنجية الى القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون.

وفيما اعترض حزبيون غير مشاركين في الحكومة على عدم اشراكهم اعتبر الرئيس ميشال سليمان ان هذه الخطوة جيدة وتمنى تطويرها وتوسيع اللقاء. ولفتت المتابعين دعوة حزب القوات اللبنانية الى مؤتمر صحافي يعقد عند العاشرة والنصف الليلة في معراب ليتحدث فيه الدكتور سمير جعجع عن الوثيقة وموقفه الاعتراضي على احد البنود فيها.

وغدا كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة بعد الظهر بمناسبة يوم القدس العالمي ويتوقع ان يتناول بعض اجزائه الوضع المحلي غير ان القسم الابرز المتوقع فيتعلق بتخبط المواقف الاسرائيلية بين التهديد بالحرب حينا والتراجع عن ذلك احيانا.

والآن ماذا تتضمن وثيقة اللقاء التشاوري في القصر الجمهوري.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

هي ورقة بعبدا، أو وثيقة بعبدا، أو ورشة بعبدا … لا فرق … المهم أنها “واو الجمع”، وهي بعبدا الجامعة دوما…

هكذا في 22 حزيران، تحولت قاعة السفراء إلى قاعة الشركاء … الشركاء في الحكومة والوطن … صاحب الدعوة هو صاحب الفخامة. طرح عليهم تصوره. ناقشوا، وضعوا ملاحظات، بعض التعديلات، بضع إضافات، وصار التصور تعهدا…

ماذا دار في اللقاء؟ وماذا قال كل من المشاركين العشرة؟ وكيف كانت أجواء الساعتين ونيف؟ … كلها نقاط تثير حشرية المواطن وتسيل لعاب السبق الصحفي … وهو ما سنعرضه بالتفصيل … لكن الأساس يبقى في السؤال: ماذا بعد؟ وإلى أين من هنا؟ …

في بعبدا الصورة واضحة: إلى العمل … وإلى التنفيذ وفق خطة شاملة جامعة، وبحسب أولويات واضحة محددة ، وجدول زمني لا يترك الوقت للفراغ، ولا يملأ الانتظار بالملل …

في بعبدا، كلام عن أن أول التنفيذ، في الجلسة الحكومية المقبلة، وأن المجلس الاقتصادي الاجتماعي مثلا، بأعضائه الـ 71، بات شبه منجز … كذلك سلال التعيينات والتشكيلات وتفعيل الإدارة، وكذلك مشاريع المطالب الحياتية كافة …

من الميثاق إلى الاقتصاد إلى الإصلاح … برنامج متكامل. هذه تفاصيله، وهذا ما دار حوله في بعبدا اليوم.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

السلاح المتفلت زائر يومي يدق ابواب اللبنانيين ليحصد المزيد منهم وان تحت عناوين وخلفيات متعددة. و نيران هذا السلاح انطلقت غزيرة لتترك مارون حنا نهرا جثة هامدة في صيدا مع تسجيل تمكن القوى الامنية من كشف هوية منفذ الجريمة. والسلاح المتفلت نفسه الذي يطرح نفسه بندا اساسيا على اجندة الاجهزة الامنية وفي سياق عمل جلسات مجلس الوزراء تفلت من قبضة اللقاء التشاوري في بعبدا الذي وضع برنامج عمل لمؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب في المرحلة المقبلة تحت عنوان وثيقة بعبدا 2017.

وفي مشهد القصر الجمهوري، مصافحة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب سليمان فرنجية من دون خلوة بين الرجلين ومصافحة اخرى بين فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يعقد مؤتمرا صحافيا الليلة بعدما قدم عرضا شدد فيه على عدم المس بقاعدة العمل القائمة على التعددية الطائفية متحفظا على توقيت طرح بند الغاء الطائفية السياسية، فيما اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة تفعيل العمل الحكومي ووحدة الموقف والتعاون بين جميع الأطراف في هذه المرحلة مؤيدا ما جاء في ورقة العمل.

اقليميا، بقيت مبايعة السعوديين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد محور متابعة في وقت فتحت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت سجل مبايعة وقد شارك فيها مواطنون سعوديون يقطنون في لبنان.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

وثيقة بعبدا هي العنوان الذي خرجت به الساعات الثلاث من نقاشات اليوم التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا. المراقبون يرددون ان مولود اليوم ربما كان من المستحب تسميته اعلان بعبدا تيمنا بشقيق سبقه في عهد سابق، لا بل لتغليب اسم على اسم، فاذا صحت النوايا يكون لكل عهد اعلانه وان كان صاحب براءة اختراع المولود الاول في العهد السابق الرئيس ميشال سليمان لم يرق له ان ينجب لمولوده شقيق اخر، فوجه استباقيا من على منصة نصبها باكرا سهاما بقيت من دون صدى، فابن اليوم رسمت له عناوين تؤسس لمسار طويل من الملفات الاستراتجية في صلب الدستور، واللقاء بذاته رسم خريطة تتسم بالتعاون بين الرئاسات الثلاث، وتسهيل امور البلاد عبر تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتكريس الثوابت عبر استكمال تطبيق الطائف، وتعالج بشكل اساس مشاكل الناس، فالى الحفاظ على النظام التعددي ورفض التوطين وعدم التلاعب بالهوية الوطنية، ملفات اخرى ذات طابع اصلاحي وخدماتي واقتصادي كضرورة اقرار اللامركزية الادارية وخطط التنظيم المالي للدولة وخلق فرص العمل وفتح اسواق خارجية والاستثمار في التكنتولوجيا، كذلك اشراك القطاع الخاص وتأمين الكهرباء 24 على 24 وغيرها من الملفات الحيوية والانتاجية.

وعلمت الـ Nbn ان الرئيس بري ادلى بمداخلة مطولة تتعلق بالشق الميثاقي متحدثا عن ضرورة احترام الية تطبيق الدستور التي تنص على تشكل اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية مع انتخاب اول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس شيوخ، وهذه الامور بحسب الرئيس بري تحتاج الى توافقات سياسية ومناخات ليست متوفرة الان، واذا كانت مداخلة الرئيس بري نالت اعجاب الحاضرين نظرا لما تضمنها من مواقف هامة وثوابت اساسية، فإن رئيس القوات سمير جعجع الذي يفضل التمايز دائما، سجل تحفظات على بند الغاء الطائفية السياسية، كما وزعت مصادره من معلومات قالت فيها ايضا انه عارض بشدة التعاون مع الحكومة السورية من اجل عودة النازحين السوريين، فبرأيه لا وجود لحكومة او دولة سورية، تاركا الامر للمنظمات الدولية والمناطق الامنة

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

ايجابية عالية طبعت لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية وممثلي الاحزاب المشاركة في الحكومة، بيان لقاء برنامج عمل حكومي لا يبتعد عن لغة الالتقاء على ضرورة ان تكون المرحلة المقبلة للعمل والانتاج على مستوى الوطن، ترجمة البنود المكثفة تبقى مرهونة بهمة جميع الاطراف والمؤسسات الدستورية والاشهر الممتدة الى موعد الانتخابات النيابية يمكن ان تكون فترة كافية لتحقيق وثبة نحو التغيير.

في الاقليم، الانقلاب السعودي في دائرة الرصد، وكذلك حجم الترحيب الصهيوني بتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، وهو تهليل معلن يفضح مستوى طموحات تل ابيب بتوسيع افاق تحالفاتها العربية ضد ايران بحسب تعبير الاعلام الصهيوني، وتبقى ايران متمسكة بالدفاع عن حقوقها وعن الامة بوجه التهديدات الصهيونية الدائمة والتكفيرية المستجدة

وغدا يطل يوم القدس العالمي الذي اعلنه الامام الخميني قدس سره في اخر جمعة من شهر رمضان محطة لتأكيد الخيارات التي تحمي القدس وتبقي قضية فلسطين في المقدمة متوقدة في ضمائر الشرفاء، وحول القضية الراسخة، مواقف مرتقبة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال المركزي الذي ينظمه حزب الله في يوم القدس عصر الغد في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

وثيقة بعبدا 2017 ليست طائفا جديدا ولا بيانا وزاريا، لذلك اسقط منها البند الاول الذي ذهب بعيدا فيما لا قدرة للبنانيين على تغييره الان، اضافة الى ان التعددية مصونة في الدستور وهي تشكل حماية مقبولة للتنوع اللبناني، وما ورد في الشأنين الاصلاحي والاقتصادي هي مقتطفات من البيان الوزاري الذي على اساسه نالت الحكومة الثقة.

مما تقدم فإن رئيس الجمهورية اراد الوثيقة منشطا لذاكرة القوى الحاكمة، وحافزا للحكومة على العمل لاستنهاض الدولة. من هنا فان الموافقة على الوثيقة لا تعتبر بمثابة ثقة في الحكومة بقدر ما هو وخز ضمير للسلطة التنفيذية كي تتحرك للنهوض بالدولة.

في سياق متصل فإن توصيف عمل لقاء بعبدا وحصره بما تقدم، اراد منه رئيس الجمهورية تشليح المعارضة الحجج التي تستخدمها للهجوم على مبادرته، اما الحلقة المفقودة في الوثيقة فهي اغفالها بند امن الناس، فيما الجرائم اصبحت كأسا دمويا يتجرعونها، رغم ان اجتماعات وزارية ستخصص لدرس سبل تفعيل مكافحة الجريمة.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

المسافة بين بلدة المرج البقاعية مسقط رأس وزير الإتصالات الحالي جمال الجراح ، وبلدة جب جنين ، بلدة دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ، هي المسافة ذاتها تقريبا بين مبنى وزارة الاتصالات في شارع المصارف ، وقصر العدل في الجديدة ، لكن ما الجامع المشترك بين دولته ومعاليه وبين وزارة الاتصالات وقصر العدل في الجديدة ؟ الجامع المشترك أن الإعلام نجا من نوعين من القمع: نوع المنع من الدخول، ونوع المنع من التداول: وزير الإتصالات يمنع فريق “ال بي سي آي” وفريق تلفزيون الجديد من الدخول إلى وزارة الاتصالات لتغطية مؤتمر صحافي له… فاته أن شمس الإعلام تشرق من دون أن يصيح ديك الوزارة…

فالصورة التي نريدها نأخذها من أي كاميرا تصور ومن أي ” فايسبوك لايف “، ومن أي تقنية حديثة أخرى يعرفها معاليه، وإذا لا يعرفها ، يشرحها له وزير الظل أو أحد المدراء العامين الذين تحلقوا حوله، أما إذا أردنا طرح الاسئلة فبالإمكان طرحها علنا، وهو ملزم بالإجابة عنها لأنه موظف عند المواطنين ويقبض راتبه من خزينة تغذى من أموال الناس ، ونحن منهم . لكنه عوض الإجابة فإنه يصف تحقيقاتنا بأنها ” خبريات الإعلام يللي منعتن يفوتو على الوزارة”…

ليست الخبريات في الإعلام ، فما ننشره هو تحقيقات موثقة، أما الخبريات ففي اروقة الوزارة على عهد معاليه ، ومن هذه الخبريات : من هو الوزير الفعلي في الوزارة ؟ هل هو برتبة مستشار ام برتبة مدير عام ؟ ما هي ملابسات الإبعاد المريب لعبد المنعم يوسف من وزارة الاتصالات ، وقد ترك بسند إقامة ؟ ولماذا وضع بتصرف رئاسة الحكومة ؟ هل لشراء صمته ؟…كثرة مشاغل معاليه لم تتح له ربما قراءة الفقرة جيم من مقدمة الدستور اللبناني التي ورد فيها ” لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ” ، وربما فاته أيضا تذكر قانون ” الحق بالوصول إلى المعلومات” الذي اقره مجلس النواب ، وهو عضو فيه ، مطلع هذه السنة … لمعاليه، ولغيره من المعالي ، نقول : إن منع الإعلام ” دقة قديمة ” فخيطوا بغير هذه الديكتاتورية.

ومن وزارة الاتصالات الى قصر العدل في الجديدة ، دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق ، إيلي الفرزلي ، يطلب من القاضي المنفرد الجزائي في المتن ، ربيع معلوف ، منع وسائل الإعلام من تناول المدعى عليه في التخابر غير الشرعي ، اي المر وشركة استديو فيزيون ، قبل صدور الحكم لكن القاضي معلوف قال : لا استطيع منع اي وسيلة إعلامية من القيام بواجبها”…

قطوعان مرا على الإعلام اليوم ، قطوع معالي العجلة الذي نصب نفسه ” ضابطة إعلامية ” وقطوع دولة العجلة الذي حاول ان يجعل من نفسه ” مشرع القمع ” مع مفعول رجعي بعدما خرج من تحت قبة البرلمان…

وبين “العجلتين” نسأل من يعنيهم أمر الإعلام، من وزارات ولجان نيابية ونقابات ومجالس: هل بلغتكم محاولات القمع؟ أين أنتم؟ ماذا انتم فاعلون؟ بين وزارة الإتصالات وقصر العدل في الجديدة ، إخباران يستدعيان التحرك.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

قمة المناخ السياسي ناقشت الاحتباس الحراري بين الكتل الحكومية.. وانتهت إلى بيان عائم على الميثاقية والاقتصاد والإصلاح ليس هو إعلان بعبدا الثاني ولا طاولته للحوار الدائم.. ولم تحدث اللقاءات أي خرق استثنائي بين الأفرقاء المتخاصمين مصافحة عابرة بين سمير جعجع وسليمان فرنجية لا روح فيها ولا لون.. عدم اجتماعات ثنائية بين فرنجية وفريق القصر.. سجال على الهامش بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل.. وفي النهاية بيان بصياغات قاتلة للبهجة تعتلي يترك حلها للتاريخ وقال النائب مروان حمادة ممثل جنبلاط في اللقاء إن مواضيع السجال هي ذاتها منذ ما قبل الطائف وما بعده.. و”خلوا الناس تهضم قانون الانتخاب بالاول” وقد تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لسحب جدل مجلس الشيوخ من التداول.. بعدما تساجل بري وباسيل الذي سعى لتغيير الترتيبات الإصلاحية والسير فيها دفعة واحدة وفي الجلسة “الصبحية” على حد وصف سمير جعجع تحفظ رئيس القوات عن البند الأول الذي ينتقل بلبنان إلى الدولة المدنية وقال إنه تحفظ لأنه جاد، ما يعكس في رأيه المضمر هرطقة الآخرين ولم تسجلْ أي تحفظات لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان يعيش اللحظة السعودية وقد تلقى منها النبأ السار حيث أكدت مصادر الجديد أن الحكومة السعودية أفرجت عن جزء كبير من أموال شركة سعودي أوجيه وقالت هذه المصادر إن الحريري سوف يدفع الى العاملين في سعودي أوجيه مستحقاتهم الكاملة حتى تاريخ واحد سبعة ألفين وسبعة عشر هي عيدية من الحريري الى أهله والتي ستزيح عن كاهله عبئا ضاغطا لازمه في الاونة الأخيرة وانتهى بولاية العهد السعودي الجديد وإذا كان رئيس الحكومة قد انفرج ماليا بقرار فك الحظْر.. فإنه لا شك مأزوم حكوميا وفي فريق يعمل عكس قناعاته بالانفتاح على الإعلام فبالأمس كان الحريري يفتح السرايا لوسائل إعلامية من كل لبنان بمن فيهم تلك التي تناصبه العداء السياسي.. واليوم يقرر وزير في حكومته يدعى جمال الجراح قطع الاتصالات بالاعلام وتحديدا محطي الألبي سي والجديد وفضل الجراح أن “يقوصوا عليي بلا ما يشوفوني” الإعلام لا يطلق النار معاليك.. ولم يتخرجْ من مدارس الحادي عشر من أيلول ولا يمت إليه بأي صلة ونسألك بكل شفافية: من كلفك أن تفتح على حسابك؟ فأنت في مؤسسة رسمية يعود قرارها الى الدولة.. أما قرارك هذا فتنفذه على أهل بيتك فقط وإذا كان الرئيس الحريري قد استرضاك بمنصب وزاري كتعويض نهاية خدمة وبدل “زن ونق” فلن يخولك ذلك أن تأخذ قرارات ديكتاتورية بطرد الإعلام فقط لأنه يكشف فسادك لكن المشكلة ليست عندك تحديدا.. هي حصرا عند رئيس الحكومة الذي نسأله موقفه مما حدث.. عند وزير الاعلام الذي لم نسمع صوته.. عند عهد الإصلاح والتغيير الذي أصيب بجراح .. وعند وزير شؤون الفساد الساكت دوما.. المتوجس من ردود الفعل السياسية.. المعين لزوم ما لا يلزم.. وإن استقال فلن يشعر أحد بأي فرق.