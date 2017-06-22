أسرار الصحف ليوم الخميس 22 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

قال وزير سابق أن السرقات ربما تزداد وتتضاعف في لبنان بسبب شح الأموال الخارجية وحاجة الأحزاب إلى مزيد من السيولة.

من المتوقّع أن يشهد ملف التعيينات الديبلوماسية حركة في مرحلة قريبة بعدما تمّ الانتهاء من التعيينات العسكرية وقانون الانتخاب.

شدّد أحد الأحزاب الخناق على إجراءات سفر أعضائه خوفاً من اعتقالهم بتهم شتّى باستثناء توجّهم إلى 3 أو 4 دول حليفة.

تشهد دعاوى قضائيّة تأجيلاً مقصوداً من القضاة تهرّباً من الضغوط التي تمارس عليهم من سياسيّين وأحزاب.

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يقال – المستقبل

إنّ وزير العدل ســــليم جريصاتي أبلغ مجلس الوزراء أمس وجود 46 ملــــــــف حكم إعدام فـي درج مكتـــــــــــــــــبه لم يرفـــــــعها الـى رئـيـس الجمهورية بـعــــد للتوقيع عليـــــها.

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أسرار الجمهورية

كشف مرجع سياسي أن هناك نحو 36 قانوناً أقرّها مجلس النواب ولم تُنفَّذ حتى الآن.

بعد إقرار القانون الإنتخابي الجديد بلا كوتا نسائية، تدرس فعاليات المجتمع المدني والنسوي ترشيح لوائح مختلطة من النساء والرجال ضد لوائح الأحزاب.

لاحظت أوساط سياسية أن أحد رؤساء الأحزاب بدأ ينسج تحالفاً إنتخابياً مع الحركات الشبابية المدنية.