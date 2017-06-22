بو عاصي: لم نناقش أي ملف إنطلاقاً من منطق الصفقات والتشكيك

قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي لـ“المستقبل”: “نحن كقوات لبنانية لم نناقش أي ملف إنطلاقاً من منطق الصفقات والتشكيك، والجميع متفق على أننا نريد كهرباء، لكن بأفضل طريقة ممكنة وبأرخص سعر من أجل التوفير على خزينة الدولة والمواطن، أي أن الهدف مشترك بين الجميع وهناك إصرار على تحقيقه، ونحن بشكل أساسي كنا نطالب في مجلس الوزراء بأن نطلع على دفتر الشروط وهذا ما لم يحصل، لأن المناقصة حصلت بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، على أن تفض دائرة المناقصات العروض، لكن مطلبنا هو تقويم كامل المسار والعودة بالنتيجة إلى مجلس الوزراء، وهذا ما حصل”. وأشار الى “أننا اتفقنا وتيار المردة على هذا الملف لأن الحق يجمع، وهناك العديد من الاطراف التي كانت تؤيد موقفنا وإن لم تعبّر عن ذلك صراحة”.