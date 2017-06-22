حركة المستقلون: قانون الانتخاب يفتح الباب لخوض إستحقاق ديمقراطي

لفتت حركة المستقلون الى ان قانون الانتخاب الجديد يفتح الباب واسعا امام القوى التغييرية المنظمة لخوض استحقاق ديمقراطي فيه الكثير من العدالة لناحية تمكين مرشحين واحزاب صغيرة ومتوسطة الحجم من التمثل وتكوين كتلة تغييرية.

كما اعتبرت، بعد اجتماعها الأسبوعي، ان القانون والذي يعتمد النسبية حوّل الانتخابات من التصويت لاشخاص الى التصويت للائحة تحمل مشروعاً ومنحت الناخب صوتاً تفضيلياً لكي يمنحه بدوره لشخص داخل اللائحة يعتبره الاقدر لقيادة هذا المشروع داخل مجلس النواب.

كما دعت الحركة اللبنانيين الى الاطلاع على برنامجها الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لرئيس الحركة حيث يمكنهم ارسال ملاحظاتهم لمدة ثلاثة اشهر ابتداءً من الاول من تموز حتى الاول من ايلول 2017.