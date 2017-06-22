“المؤسسة المارونية للانتشار” تشارك في احتفالات اليوبيل المئوي على ظهورات العذراء في فاطيما

يغادر فجر غد الجمعة وفد المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة روز انطوان الشويري الى البرتغال للمشاركة في احتفالات اليوبيل المئوي على ظهورات العذراء في فاطيما وتكريس لبنان والشرق لقلب مريم الطاهر التي سترأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يومي السبت والاحد المقبلين بمشاركة وفود من لبنان وبلدان الاغتراب.

البستاني

المديرة العامة للمؤسسة هيام البستاني وصفت الاحتفالات التي ستقام في فاطيما بأنها عرس للعذراء لافتة الى ان المؤسسة المارونية للانتشار منذ نشأتها اخذت على عاتقها مشاركة البطريرك الماروني في الزيارات التي يقوم بها الى الخارج لتعزيز دور لبنان وحض المغتربين للعودة الى وطنهم

واكدت ان اعضاء من المؤسسة في بلاد الاغتراب سيشاركون في هذه الاحتفالات وقالت : الهدف الاساسي هو الاحتفال بهذا الحدث العظيم وشرف كبير لنا ان نكون مع البطريرك ووفد المطارنة المرافق، وسنحتفل بالذبيحة الالهية الاحد المقبل مع حشد من اللبنانيين لتكريس لبنان لقلب مريم العذراء .

واضافت :”الكلام عن لبنان في الخارج مهم جدا خصوصا في احتفال ديني بهذا الجحم برئاسة البطريرك الماروني ومن المتوقع مشاركة وفود من الانتشار الماروني من كافة دول العالم من الابرشيات المارونية .

وتمنت ان تعم البركة التي سيحملها البطريرك لبنان وتعطي السلام والاستقرار والامان والازدهار والطمأنينة لكي يشعر المغتربون ان لبنان هو بلد رسالة ليس بلد على الخارطة فقط بلد نفتخر به بلد الديانات السماوية والمحبة والتعايش.

وقالت : “باسم المؤسسة المارونية لبنان بحاجة الى الانتشار والقسم الكبير منه بحاجة الى لبنان يجب ان نضع الاهداف المناسبة حتى ننهض بهذا البلد في كل المجالات وتكثيف الجهود ضمن خط موحد .

اصبح لدينا امل كبير بالمؤسسات الدستورية التي وتقوم بواجباتها على اكمل وجه وخاصة مع وجود فخامة رئيس الجمهورية والمسؤوليين القيمين على الدولة اللبنانية.