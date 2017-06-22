خاص موقع “القوات” – علامَ تحفظ جعجع في اللقاء التشاوري؟

في معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” أن الدكتور سمير جعجع تحفظ في اللقاء التشاوري على بند إلغاء الطائفية السياسية، حيث أكد أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان خلافاً للحروب الموجودة في المنطقة هو نتيجة التنوع الموجود والقائم على التوازن الدقيق بين المجموعات اللبنانية والذي جنب لبنان الكوارث التي تشهدها المنطقة، ورأى أن النموذج اللبناني الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بوطن الرسالة يجب الحفاظ عليه، خصوصاً انه الوحيد عالميا الذي تتشارك فيه المذاهب المسيحية والإسلامية في السلطة في تعايش وتفاعل خلاق.

وأكد رئيس “القوات” في مداخلته ان الاهتمام في هذه المرحلة يجب ان يتركز على الأمور الحياتية التي تهم الناس من الكهرباء إلى الطرقات وما بينهما الملفات المعيشية الحيوية بغية توفير أوسع فرص عمل ممكنة للحد من هجرة الشباب إلى الخارج، واعتبر انه بعد إنجاز الاستحقاق الكبير المتمثل بقانون الانتخاب تجسيداً للشراكة وتطبيقاً لاتفاق الطائف، يجب تركيز كل الجهود على الملفات الحيوية الحياتية التي تنتظرها الناس.

وعارض جعجع بشدة التعاون مع الحكومة السورية من أجل عودة اللاجئين السوريين، وذلك رداً على مداخلة طالبت بالتنسيق الرسمي بين لبنان وسوريا، وأكد أن لا وجود لحكومة أو دولة سورية، وان هذا الملف تتم مقاربته عن طريق المنظمات الدولية وإقامة مناطق آمنة، ودعا إلى أن يضغط لبنان على المجتمع الدولي من أجل التسريع في إقامة تلك المناطق.