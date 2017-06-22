شاهد مباشرة مراسم مبايعة ولي العهد السعودي

بدأت مراسم مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي عقب صلاة التروايح الأربعا. ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد مساء الأربعاء بعد صلاة التراويح في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وبايع الأمير محمد بن نايف، وليَ وليِ العهد السابق الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد في قصر الصفا في مكة المكرمة. ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلا عن وكالة “الأنباء السعودية”(واس).

وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين على راحة المواطنين ورغبة منه في التسهيل عليهم وحتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة، فقد أمر بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة، اليوم الأربعاء، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً صباح الأربعاء قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضواً في هيئة البيعة محمد بن سلمان ولياً للعهد.