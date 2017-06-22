الخطيب بحث ونواب الكورة شؤون المنطقة البيئية

التقى وزير البيئة طارق الخطيب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على رأس وفد من نواب الكورة ضمّ النائبين فادي كرم ونقولا غصن وجرى البحث في الأوضاع البيئية لمنطقة الكورة.

بعد اللقاء، قال النائب مكاري “جئنا نشكر معالي وزير البيئة على اهتمامه الدائم بمنطقة الكورة، وهو الوزير الوحيد الذي أعطى الكورة هذا الاهتمام منذ أن تأسست وزارة البيئة سنة 1992 وبعد الشكر طرحنا المشاكل البيئية وكيفية معالجتها. ونحن نتفق مع معالي الوزير على مبدأين: أولاً أن هذه المعامل الموجودة في منطقتنا نعترف بوجودها ونريد لها أن تستمر إنما نريدهم أن يعترفوا بوجودنا وصحة عائلاتنا واطفالنا في الكورة، ونحن مع كل عمل ايجابي تقدم عليه هذه المعامل وضد أي عمل يتنافى مع مصلحة أهلنا ومنطقتنا “.

واضاف: “غداً ستقيم إحدى الشركات احتفالاً بتركيب Bag Filter، هذا العمل هو بالتأكيد جيد وسنكون مشاركين في هذا الاحتفال لأننا مع هذا العمل الجيد لكن عليهم أن يعرفوا أننا كما نقف الى جانبهم في الاعمال الجيدة سنقف ضدهم اذا لم يقوموا بمثل هذه الاعمال.وقد اتفقنا مع وزير البيئة على برنامج يخص كل القضايا البيئية وبعد عيد الفطر أعاده الله بالخير على جميع اللبنانيين سنعود للاجتماع الى وزير البيئة بحضور لجنة بيئية من اتحاد بلديات الكورة ومن نراهم مهتمين بهذا الموضوع من غير المزايدين، فنحن لسنا مع المزايدة بل مع العمل الصحيح وسنتفق على خطة عمل وبرامج ، وسنتفق مع كل شركة على تنفيذ هذه الامور.فإذا نفّذوا يكونون جيراناً وأهلاً وسهلاً بهم واذا لم ينفّذوا سيكون حسابهم مع الناس ومع الدولة التي اذا حزمت أمرها قادرة على القيام بدورها “.

ثم تحدث وزير البيئة فقال “شرّفوني اليوم صاحب الدولة وأصحاب السعادة بهذه الزيارة، وحمّلوني مسؤولية أكبر لأنني لا أستحق الشكر على ما فعلته وما أفعله وما يجب أن أفعله. أنا لم أقم إلا بجزء بسيط من الواجب المفروض عليّ تجاه أهلنا في الكورة .وقد بحثت مع أصحاب السعادة الوضع البيئي بشكل عام كي لا يُعتبر الامر موجهاً ضد شركة بحد ذاتها أو ضد مصنع بحد ذاته ، كانت شكوى سعادة النواب على الوضع البيئي بشكل عام الذي سبّبته المصانع والمعامل. وكما تفضّل دولة الرئيس مكاري اتفقنا على خطة عمل ستظهر نتائجها على الارض، وإتفقنا على تأليف لجنة من الاتحاد والخبراء البيئيين والوزارة، وسيكون عملها عملاً رصيناً عقلانياً وموضوعياً بعيداً عن الغوغائية والضجيج لأننا في النهاية نود أن نأكل عنب ولا نريد أن نقتل الناطور، وأهلنا في الكورة يرفعون شعار “بدنا نعيش”، وعلى المصانع أن تحترم حياة الناس وعلى الناس أن يتعاملوا مع وجود المصانع بشكل لا يضرّ بمصالح هؤلاء الناس”.