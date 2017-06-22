كوريا الشمالية: ترامب مضطرب عقلياً

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ”المضطرب عقليا” وسط ازدياد التوتر بسبب وفاة الطالب الاميركي اوتو وارمبير الذي أطلق سراحه وأعيد الى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه في كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة بيونغ يانغ الرسمية “رودونغ سينمون” إن: “الرئيس الاميركي في موقف صعب في بلاده ويقول انه يفكر في تسديد ضربة استباقية لكوريا الشمالية لتحويل الانتباه عن أزمة سياسية داخلية”.

وأضاف تعليق الصحيفة: “على كوريا الجنوبية أن تدرك أن اتباع خطى ترامب المضطرب عقلياً… لن يؤدي إلا لكارثة