بالفيديو: إعتداء على شابة في إسطنبول بسبب سروال قصير

اعتدى رجل تركي على شابة في مدينة إسطنبول بسبب ارتدائها سروالاً قصيراً خلال شهر رمضان، ما أثار غضباً عارماً لدى ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة.

وكانت الطالبة الجامعية إسينا ميليسا سقلام، تستقل الحافلة عندما صفعها الرجل الذي كان يجلس خلفها، بحسب ما تداولته وسائل لإعلام التركي.

ولحقت به الفتاة لضربه إلا أنه أمسكها ورمى بها أرضا في الحافلة قبل أن ينزل منها.

وقالت سقلام إن الرجل كان يضايقها لفظيا طوال الرحلة بقوله إن عليها ألا ترتدي سروالاً قصيراً في شهر رمضان.

وتابعت قائلة إنها وضعت سماعات الأذن وتجاهلته، إلا أنه نهض وضربها على وجهها.

وجرى اعتقال الرجل إلا أنه وبعد التحقيق معه قال إنه تعرض “للاستفزاز”، وأطلق سراحه ما أثار غضبا.

بدورها قالت منظمة “أوقفوا وأد البنات” الحقوقية: “الإفراج عن الرجل المعتدي هو تهديد لجميع النساء”… “سنرتدي ما يحلو لنا في الخارج، لن نتخلى عن حرياتنا”.

وعقب الغضب الذي أثاره الحادث صدر أمر بإعادة اعتقال الشاب المعتدي، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أوقف.

ويتهم معارضو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة التركية بالسعي إلى أسلمة تركيا بشكل يقوض مبادئ الدولة العلمانية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك.

ويحاكم شخص آخر يدعى عبد الله جاكيرأوغلو في قضية مماثلة بعد أن ركل امرأة بسبب ارتدائها سروالا قصيرا العام الماضي ويواجه عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في حال إدانته.

