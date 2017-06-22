قاطيشا: لقاء بعبدا خطوة ايجابية… وعون يستعيد الدور الفعلي لرئاسة الجمهورية

وصف مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا اللقاء الذي عقد في بعبدا بالخطوة الايجابية، قائلاً: لكن انتظام العمل المؤسساتي يحتاج الى الكثير من الوقت والكثير من العمل، وربما يكون لقاء اليوم خطوة أولى في هذا الإتجاه.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أكد قاطيشا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلال الخطوات التي يقوم بها يستعيد الدور الفعلي للرئاسة الأولى.

وفي هذا الإطار، رفض كل الإنتقادات التي توجّه الى لقاء بعبدا، قائلاً: لقاء عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب او مَن يمثّلهم، أمر ايجابي، مستغرباً النظر الدائم الى النصف الفارغ من الكوب؟!. وإذ نفى أن يكون هذا اللقاء لتكريس آحادية الجهات الحاكمة، قال قاطيشا: لا عون ولا المشاركين يقبلون بهذا المنحى، معتبراً انه لا يجوز ان تأخذ المعارضة هذا الطابع الهجومي.

ورداً على سؤال، أشار قاطيشا أن الهدوء السياسي قائم خاصة عندما شاركت معظم المكوّنات في الحكومة، معتبراً أن هذا الإستقرار يزداد أهمية في ظل ما يحيط لبنان من غليان.