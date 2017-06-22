البيت الأبيض يرفض تأكيد لقاء محتمل بين بوتين وترامب

رفض البيت الأبيض تأكيد معلومات حول لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية الشهر المقبل.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض ليندسي ولترز ، للصحافيين مساء أمس الأربعاء: “ليس لدي ما أعلنه عن ذلك حتى الآن”.

وكان دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، نفى أمس الأربعاء، إجراء تحضيرات حاليا لعقد لقاء بين بوتين وترامب أثناء قمة العشرين المقررة يومي الـ 7 والـ8 تموز في ألمانيا.

وأضاف بيسكوف أن لقاء الرئيسين على هامش قمة العشرين غير مستبعد، لكنه لا يوجد إلى الآن أي اتفاق محدد بهذا الشأن.