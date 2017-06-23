ساعة كينيدي للبيع…

بيعت ساعة ذهبية من تصميم دار “كارتيه” مهداة الى جاكي كينيدي مع لوحة رسمتها السيدة الأميركية الاولى الشهيرة عربون شكر، في مزاد علني الأربعاء في نيويورك بـ379 الف دولار، متجاوزة بذلك الثمن المقدر وفق دار “كريستيز” للمزادات.

وكان سعر الساعة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً مع سوارها الجلدي واللوحة، مقدراً بين 60 و120 الف دولار. وتشهد قصة هذه الساعة واللوحة العصر الذهبي للزوجين كينيدي.

فقد اهدى ستانيسلاف “ستاس” رادزيويل زوج شقيقة جاكي، كارولين بوفييه، الساعة الى جاكي كينيدي في شباط 1963 احتفالاً بـ”مسيرة الـ50 ميل” التي نظمتها كينيدي في فلوريدا.

ولشكره رسمت جاكي لزوج شقيقتها لوحة بريشتها تظهره ماشيا مع تشاك سبادلينغ أحد اصدقاء الرئيس خلال هذه المسيرة.