بعد التقارير الروسيّة…”أمر واحد” يعزز احتمال مقتل البغدادي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، أن احتمال مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100 في المئة.

ونسبت الوكالة إلى أوزيروف قوله “أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المئة” وأضاف “كون أن “داعش” لم تعرض بعد صورا له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل”.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها “ترجح” مقتل زعيم “داعش” في غارة جوية لها، استهدفت في أواخر أيار الماضي تجمعا لقيادات التنظيم المتشدد جنوبي الرقة.

ورد التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة واشنطن بالإعلان عن عدم إمكانية تأكيد التقارير الروسية بشأن مقتل البغدادي.