“الأحرار”: تفعيل المؤسسات لا يحتاج حوارات على غرار لقاء بعبدا

أيّد حزب “الوطنيين الأحرار” الدعوة الى تفعيل المؤسسات والانصراف الى مواجهة المشكلات الحياتية بإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، معتبراً أن “هذا يتحقق بالعزم على القيام بالواجبات من دون الحاجة الى لقاءات تشاورية وإلى حوارات على غرار لقاء بعبدا، بل يكفي ان يلتزم كل مسؤول صلاحياته”.

ولفت الى أنه ينظر بإيجابية الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب على أن تشمل النقاشات والقرارات كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين للتعويض عن فترة الشلل الذي أصاب السلطة التشريعية.

ورأى الحزب في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى، أن قرار مجلس الوزراء إحالة ملف الكهرباء، خصوصاً موضوع استئجار بواخر توليد الطاقة، الى دائرة المناقصات هو قرار طبيعي ويخدم مبدأ الشفافية والمصلحة العامة. ودعا الى تطبيق القوانين المرعية الإجراء في كل ما من شأنه ترتيب نفقات على الخزينة وتأمين وفر فيها.

ولفت الى ضرورة إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة كبند إصلاحي في قانون الانتخاب.

وتوقف الحزب أمام تزايد جرائم القتل التي تشي بضعف هيبة الدولة، ودعا الى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للفلتان الأمني ولتفلت السلاح غير الشرعي من خلال تنسيق عمل الأجهزة الامنية والقضائية. في المقابل أثنى على اداء الجيش والقوى الامنية الأخرى على صعيد مواجهة المنظمات الإرهابية وذلك بالعمليات الاستباقية التي تؤدي الى اجهاض عملياتها، مجدداً الدعوة الى تأمين كل ما يلزم من دعم للحفاظ على هذا الأداء.