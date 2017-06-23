القسيس طرابلسي: وثيقة بعبدا…. خريطة طريق والعبرة ببدء العمل

ثمّن القسيس الدكتور إدكار طرابلسي المناخات الايجابية التي تشهدها البلاد أخيرا، بدءا من إقرار القانون الإنتخابي وصولا الى وثيقة بعبدا التي تمثّل خارطة طريق لمستقبل الوطن، وتعلن انطلاق ورشة عمل تنهض بالبلاد وتعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين.

وإذ تمنى النجاح للعهد بما يقوم به من خطوات جبارة، بالتعاون مع كل الفرقاء، شدد القسيس طرابلسي على ضرورة تحقيق مزيد من الاصلاحات والعمل على تحقيق اللامركزية الواسعة وصولا إلى الدولة المدنية وتثبيت مفهوم المواطنة الحقة وفي موازاة ورشة الاصلاح هذه، شدد الدكتور طرابلسي على ضرورة تطبيق أقسى العقوبات بحق المجرمين لردع الجرائم المتمادية التي تولد أجواء مقلقة لدى الناس وأمل القسيس طرابلسي مع بدء موسم الاصطياف وما يعوَّل عليه إقتصاديا، أن تنتعش البلاد وتتقلّص نسب البطالة التي وصلت إلى مستويات مرعبة.