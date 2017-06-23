أبو زيد يحذّر من انتحال صفة” مؤسسة الارض البيضاء” لجمع أموال

أصدر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد الجمعة بياناً تحذيرياً من اتصالات تنتحل صفة ” مؤسسة الارض البيضاء ” وتدعو للتبرع بالاموال.

وجاء في البيان ” بلغنا أن اتصالات ترد الى بعض أبناء جزين والقرى الجنوبية من الرقم 09445972 تدعي بأنها تعود لمؤسسة الارض البيضاء وتدعو للتبرع بمبالغ مالية باسم سيدة من آل أبو زيد.

إننا إذ نحذّر من هذا التصرّف نطلب من الجميع عدم التجاوب مع هكذا اتصال والتبليغ فوراً عنه ، كما سنتّخذ صفة الادّعاء الشخصي أمام المراجع القضائية المختصّة لملاحقة كل من يثبته التحقيق متورّطاً في هذا الاحتيال وانتحال الصفة والتشهير