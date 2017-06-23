أنطوانيت جعجع تعتذر… “نحن حزب لا ينعس حراسه”

بعدما كان مقرراً أن يطل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحافي عند العاشرة والنصف مساء الخميس، وبعدما تأخر الموعد لحين وصول رئيس الحكومة سعد الحريري الى معراب صباح اليوم (عند الواحدة وسبع دقائق فجراً)، كتبت مسؤولة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع عبر صفحتها على الفايسبوك:

“من كل قلبي اتوجه لكل الوسائل الاعلامية، التى تفهمت اللغط الذي حصل بالامس، وهو لغط كان خارجاً عن ارادتي المهنية، بحيث تحكمت فيها الظروف الامنية حرصاً منا على امن وسلامة دولة الرئيس سعد الحريري… كانت ليلة متعبة ولكن بكل صدق اقول لكم شكراً لانكم سهرتم معنا، كما اشكر المندوبين الاعلاميين والمصورين الذي سهروا معنا حتى الثالثة صباحاً… شكراً دنيز رحمة وباسل العريضي ولارا الهاشم وبيار البايع وجورج كرم ودوللي الحاج وكل الفريق التقني، واعتذر من كل الاعلاميين والرفاق والمناصرين والاصدقاء والمتابعين، كما اشكر فريق العمل في معراب برنار رزق وسام خوري وبهاء الدويهي وفريق موقع “القوات اللبنانية” وروجيه ضرغام والدو ايوب وشمعون ضاهر وجهاد الحاج وجوني الزغبي على المهنية العالية بالعمل في وقت متأخر وعلى القلق الذي عاشوه بالامس … واخيراً وبكل صدق أقول أن أمن الرئيس الحريري وأي ضيف يزور معراب هو امر مقدس حتى ولو كان على حساب المهنية الاعلامية… وهيدا كلو لحتى تضل السما زرقا ولعيون دولة الرئيس سعد الحريري، ومرة اخرى اقول “القوات اللبنانية” حزب لا ينام… “وما بينعسوا الحراس”…