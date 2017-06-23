بحقه نحو 12 مذكرة وحكم قضائي… و”الرجال فين يوقفني”

تمكنت قوّة من شعبة المعلومات ونتيجةً للتحريات والرصد في تاريخ 21/6/2016 من توقيف ج. ز. (مواليد عام 1984، لبناني) على طريق عام يحشوش، بعدما نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرا حول تردّد أحد المطلوبين للقضاء، إلى مقهى في جونية، غير آبه بالمذكرات العدلية والقضائية الموجودة بحقّه، مردّداً على مسامع أصدقائه: “الرجال فين يوقفني”.

وبحق الموقوف نحو 12 مذكرة وحكم قضائي بجرم شيكات من دون مؤونة.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.