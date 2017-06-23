باسيل لنظيره الصيني: لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال الإندماج وموقفنا ثابت

اشار وزير الخارجية جبران باسيل إلى أننا “تكلمنا عن مشكلة النزوح التي يواجهها بلدنا حيث ان نصف سكان لبنان من النازحين واللاجئين وهذا الأمر غير موجود في اي بلد في العالم وهو سابقة ولا يمكن ان يستمر لأنه يشكل تهديد وجودي على لبنان ومستقبله وإزدهاره”، لافتاً إلى أن “لبنان واقع بين سندان المانحين الذين يقفلون “حنفية” الدعم وسندان الدول التي تقفل حدودها”.

وأعلن باسيل في موتمر صحافي مع نظيره الصيني أننا “نطلب من الصين تفهم حاجة لبنان للمساعدة في ظل هذه الازمة لان لبنان على مقربة من انفجار وتعمل الحكومة على الخروج من هذه الدوامة”، مشدداً على أن “النازحين قادرين على العودة تدريجياً الى بلادهم قبل الحل السياسي وخلاله وبعده ولبنان يعتمد سياسة عدم التدخل في صراعات المنطقة وهو ليس في صراع الا مع الارهاب”. باسيل أوضح أننا “تناولنا مواضيع إقتصادية وشجعت على تزخيم التبادل بين لبنان والصين والصين اصبحت المورّد الأول في العالم للبنان”.

وردًا على سؤال توجه باسيل إلى يي بالقول: متفقون على أن عودة النازحين السوريين لا يمكن أن تكون فورية وإنما تدريجية ولكن لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال الإندماج وهذا موقفنا الثابت

بدوره، أكد وزير خارجية الصين يونغ أن “العلاقات الصينية اللبنانية تطورت بشكل مستمر؛ وسنواصل دعمنا الثابت لجهود لبنان للحفاظ على سلامة أراضيه”. وقال: “العمليات السياسية في لبنان باتت سلسة في السنوات الاخيرة”.