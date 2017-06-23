بري عرض التطورات مع وزير خارجية الصين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر الجمعة في عين التينة، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم استقبل سفير فلسطين أشرف دبور وعرض معه التطورات لا سيما على الساحة الفلسطينية وموضوع المخيمات والاوضاع الاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.

واستقبل بعد الظهر وزير الداخلية السابق مروان شربل.

وزاره أيضا النائب فريد الخازن الذي قدم له كتابه “تفكك أوصال الدولة في لبنان”، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع.

من جهة أخرى، تلقى بري برقية من وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون مهنئا بعيد الفطر.

وتلقى برقية مماثلة من رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية المتحدة أمل قبيسي.

وتلقى بري التهاني بعيد الفطر من كل من: الرئيس امين الجميل، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وقائد الجيش العماد جوزف عون.