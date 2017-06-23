تركيا تسجل مغادرة 114 ألف لاجئ سوري نحو بلادهم لقضاء عيد الفطر

سجّلت تركيا، منذ مطلع حزيران الجاري، خروج أكثر من 114 ألف لاجئ سوري من معبر “جيلوة غوزو” في ولاية “هطاي” جنوبي البلاد، إلى بلادهم، بهدف قضاء عطلة عيد الفطر.

وتقوم السلطات التركية المختصة بنقل اللاجئين السوريين الحاصلين على تراخيص مغادرة من دوائر الهجرة، من المعبر التركي، إلى مراكز جوازات السفر التابعة للمعارضة السورية على الجانب الآخر من الحدود.

وعقب إنهاء إجراءاتهم القانونية في تلك المراكز، يتوجه اللاجئون إلى مناطقهم لزيارة أقربائهم، والاطلاع على الدمار الذي لحق ببيوتهم نتيجة قصف نظام بشار الأسد وبراميله المتفجرة.