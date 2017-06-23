بالفيديو: سائقو الحافلات في غرب فرنسا بالتنانير القصيرة!

نجح سائقو الحافلات الذكور في غرب فرنسا، في إقناع شركتهم بحقهم في ارتداء السراويل القصيرة أثناء العمل، بعد ارتدائهم التنانير للاحتجاج على اللباس الصارم للشركة.

وافقت شركة سيميتان للحافلات على تحديث سياسية لباس سائقيها الموحد، التي كانت تتطلب من الموظفين ارتداء السراويل الطويلة، بعد أن احتج سائقو الحافلات التابعين لها فى مدينة نانت، التنانير عبر ارتداء التنانير القصيرة في ظل الطقس الحار الذي تواجهه المدينة.

وقال ممثل النقابة غابرييل ماغنر إنه في هذه الموجة الحارة، تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها داخل الحافلة، ونظراً لعدم وجود أنظمة تكييف في الحافلات، تكثر المعانات من الحرّ.

ويذكر بأن الشركة كانت تجبر السائقين في السابق على ارتداء سراويل طويلة تشكل عبئاً عليهم في ظروف الطقس الحار، ولكنها حاولت أن تغير من سياستها في العام الماضي عبر تقديم سراويل مصنوعة من القماش الخفيف لسائقيها.

ومع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية هذا العام، قرر سائقو شركة سيميتان نبذ السراويل الطويلة، والاحتجاج عن طريق ارتداء التنانير القصيرة التي تسمح الشركة بارتدائها للسائقات الإناث.

وفي نهاية المطاف أذعنت الشركة لمطالب السائقين، وسمحت لهم بارتداء سراويل قصيرة تتوافق مع لون اللباس الموحد لديها، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.