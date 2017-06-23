حاصباني: اللقاء التشاوري في بعبدا أعاد تصويب الأفكار والجهود

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن اللقاء التشاوري في بعبدا أعاد تصويب الأفكار والجهود نحو انطلاق العمل الحكومي والتشريعي وذلك بعد اقرار قانون الانتخاب.

ورداً على سؤال عن التحالفات الانتخابية وتحديداً التحالف بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل قال حاصباني في حديث الى صوت لبنان: “كل الاحتمالات واردة فالتعاون مستمر والعلاقة ممتازة بيننا ولا حواجز تمنع ذلك من التحقق. ولفت الى أنه قد يكون هناك اختلافات في وجهات نظر لكنها تكتيكية آنية في ظل التقارب على العناوين الكبرى الاستراتيجية”.

أما عن العلاقة مع تيار المردة فقد شدد حاصباني على انفتاح “القوات اللبنانية” على كل فريق يسعى الى إعادة بناء المؤسسات والدولة والعمل بايجابية كاشفا عن أن جسورًا قد تبنى مع الوقت لكن لا شيء محدداً بعد.

وطمأن حاصباني الى الواقع الصحي في لبنان مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانجازات من بينها تسهيل اجراءات دخول المستشفى.