حاصباني يطّلع من اتحاد المستشفيات العربية على التحضيرات لإنعقاد “الملتقى الصحي الاقتصادي العربي”

إستقبل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني رئيس اتحاد المستشفيات العربية الدكتور محمد عبدالله وعضو الاتحاد السيد عباس حجازي، واطلعاه على اخر التحضيرات لإنعقاد “الملتقى الصحي الاقتصادي العربي” في 7 تموز 2017 الذي تستضيفه بيروت، ويعقد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور حاصباني.

وقد اشار عبد الله بعد اللقاء الى ان عددا من الوزراء العرب سيشاركون في الملتقى يتقدمهم وزير الصحة المصري الدكتور احمد عماد الدين راضي الى جانب القطاع الاستشفائي اللبناني والعربي. ويهدف المؤتمر الى دراسة الواقع الاستشفائي في العالم العربي بغية ترشيد الانفاق بالتزامن مع تقديم افضل الخدمات الصحية لأوسع شريحة من المواطنين.