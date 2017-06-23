الحريري نوه بأهمية العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بالصين

إستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وزير الخارجية الصيني وانغ يي على رأس وفد، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات في المنطقة وسبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

وفي بداية اللقاء، نقل الوزير الصيني إلى الرئيس الحريري تحيات كبار المسؤولين الصينيين ورغبتهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور الإيجابي والفعال الذي لعبه لإخراج لبنان من أزمته وإنهاء الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون الانتخابات.

من جهته، نوه الرئيس الحريري بأهمية العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بالصين، والتي تعود إلى زمن طريق الحرير، مشددا على ضرورة إعادة إحياء هذه الروابط، وداعيا الصين للعب دور أكثر فعالية في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

فاضل

وكان الرئيس الحريري قد استقبل النائب السابق روبير فاضل الذي وجه له دعوة لافتتاح مجمع ABC في منطقة فردان في 27 تموز المقبل.

الأمين التنفيذي للأسكوا

ثم استقبل الرئيس الحريري الأمين العام التنفيذي لمنظمة الأسكوا في لبنان محمد علي الحكيم الذي قال على الأثر: “تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري مع نائبة الأمين العام للأسكوا الدكتور خولة مطر، وكان الحديث مبنيا على أهمية بقاء الأسكوا في بيروت واستمرارية العمل في هذه المنظمة وعلاقتها مع الدولة اللبنانية. وفي الواقع، أوضحنا لدولته بعض الخطط المستقبلية والحالية بين الأسكوا ولبنان، بما فيها التعاون المشترك في مجالات عديدة منها شؤون المرأة والشؤون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالتنمية المستدامة لخطة 2030”.

وأضاف: “كذلك طرحنا مجموعة أفكار ودراسات ستقوم بها المنظمة في المستقبل القريب، منها إطلاق إحصائيات كاملة عن عدد الفلسطينيين في المخيمات، وهو موضوع مهم جدا، على أن يتم إطلاق هذه الدراسة من بيت الأمم المتحدة-الأسكوا”.

وختم قائلا: “بحثنا أيضا مع دولته مسألة إمكانية وجود مبنى جديد للأمم المتحدة في لبنان أو بناء مبنى آخر، وهو موضوع ما زال قيد الدراسة والمباحثات بين الحكومة اللبنانية والأسكوا”.

عنتر

بعد ذلك، استقبل الرئيس الحريري كابتن منتخب لبنان لكرة القدم اللاعب الدولي رضا عنتر يرافقه رئيس نادي الراسنيغ جورج فرح، رئيس شركة “إيغل إنترناشونال بروفشونال” إيغل زريق ووسيط نادي برشلونة سمير شمخا، في حضور منسق الرياضة في “تيار المستقبل” حسام زبيبو.

وقد وجه الوفد إلى الرئيس الحريري دعوة لحضور مباراة الاعتزال لعنتر، والتي ستقام في الرابع من تموز المقبل على ملعب صيدا البلدي بمشاركة ثلاثة لاعبين دوليين من نادي برشلونة وهم: جيرار بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

كما قدم عنتر للرئيس الحريري قميصه الذي لعب به في المنتخب والذي يحمل الرقم 20، تقديرا له ولدعمه للرياضة في لبنان. من جهته، وعد الرئيس الحريري بتوفير كل التسهيلات المطلوبة لإجراء هذه المباراة وإنجاحها.