نصرالله سيتناول في كلمته الملفات الداخلية والاقليمية

علمت “الديار” ان خطاب الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في يوم القدس العالمي سيتناول الملفات الداخلية والاقليمية مع فارق جوهري في “سقف” تناول كلا الموضوعين. محليا سيواكب السيد نصرالله حالة الاسترخاء الداخلي بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، سيشرح مزاياه، على الرغم من قناعة الحزب بأن النسبية على اساس الدائرة الواحدة هي الطموح الامثل، كما سيثمن موقف كافة الاطراف التي منعت انزلاق البلاد الى الهاوية، وسيدعو الى الاستثمار على الايجابيات، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وسيؤكد مجددا على تعاون حزب الله الكامل مع الاجهزة الامنية لمكافحة “الفلتان الامني”…

اما سقف الخطاب الاقليمي فمن المرجح ان يكون مرتفعا في ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة، سيكون لفلسطين والقدس حيزا مهما، وسيحذر من مخاطر التطبيع العربي والاسلامي مع اسرائيل، كما سيؤكد على جهوزية المقاومة للرد على اي اعتداءات اسرائيلية، ولن تغيب الانتصارات في سوريا والعراق عن الخطاب، خصوصا معركة البادية، والحدود، خصوصا بعد الخطوة الاستراتيجية الايرانية المتمثلة باطلاق صواريخ ارض- ارض على دير الزور”.