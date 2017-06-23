لا أحد معفى من المحاسبة… حاصباني في قضية مستشفى البوار: المهمّ هو تسيير عمل المؤسسة الحيوية

أكد نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للصحة العامة غسان حاصباني لـ”mtv” في قضية مستشفى البوار أن يكون هذا المرفق العام الذي هو المستشفى الوحيد الذي يخدم في منطقة كسروان وجبيل مستمرا بالعمل بالنسبة للمواطنين، فالصحة هي خط أحمر وهي الأولوية، لافتا إلى أن القرار في إستمرار مجلس الإدارة بالعمل إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد لا يعفي أحدا من المحاسبة والإحالة إلى التفتيش المركزي في حال كان هناك مخالفات موجودة أو شكاوى وهذا يتضمن مجلس الإدارة واللجنة التي كلّفت خلال الفترة الوجيزة لإدارة المستشفى.

وأضاف:” بدأنا بالتحضير لتشكيل أو تعيين مجلس إدارة جديد وطرحناه على مجلس الوزراء وما زلنا ننتظر إدراجه على جدول الأعمال”.