مجموعة فنادق هيلتون – بيروت تنظّم إفطاراً للإعلاميين والمدوّنين

استضافت مجموعة فنادق هيلتون في بيروت مجموعة من الإعلاميين والمدوّنين والشخصيات المؤثرة على مأدبة إفطار في مطعم “الضيافة” في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند. وكان اللقاء فرصة لمجموعة فنادق هيلتون التجارية الفخمة لتعزيز التزامها بالقطاع السياحي الفندقي في لبنان.

المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون نايف زريقات شكر وسائل الإعلام على دعمها المستمر وقال: “يؤدي القطاع الفندقي دوراً محورياً في الاقتصاد اللبناني. من هنا، نحن نقدّر مساهمتكم للترويج للبنان كوجهة سياحية في طور الازدهار، خصوصاً خلال فترة الأعياد. ونحن نتطلّع إلى استقبال صيف واعد للعام 2017، زاخر بالمهرجانات والمؤتمرات”، مضيفاً: “بفضل إدارتنا الحديثة داخل الغرف، والأجنحة، والمطاعم الراقية، وقاعات المؤتمرات والحفلات، سيتسنّى لضيوفنا طرق مبتكرة لللاحتفال بمناسباتهم مع أحبائهم”.

تجدر الإشارة إلى أن فنادق هيلتون بيروت أطلقت مؤخراً موسم الصيف مع عروضات مميّزة مصمّمة خصيصاً لتلبية متطلبات اللبنانيين ومختلف أذواقهم. وتتضمّن هذه العروضات مروحة متنوّعة من النشاطات الترفيهية للعائلات، وعطلة نهاية الأسبوع، ومرافق مصمّمة لحفلات الزفاف، وحزمات المنتجع الصحي، وعضوية صالة الألعاب الرياضية. فسواء كان هدفك إتمام الأعمال أو عقد الاجتماعات، أو ممارسة الرياضة بشكل دوري للمحافظة على لياقتك البدنية، أو تتشوّق لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة، تبقى فنادق هيلتون الوجهة الأفضل.

يذكر أن فنادق هيلتون رائدة في القطاع السياحي الفندقي منذ تأسيسها في العام 1919. ولا تزال اليوم منارةً في الابتكار، والجودة والنجاح. وتسعى فنادق هيلتون بشكل دؤوب لتوفير تجارب لا تنتسى لضيوفها تترك بصمة إيجابية في المجتمع. كما حرصت هذه المجموعة على توفير سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق والنشاطات التي تستقطب الروّاد والزوّار وإتاحة فرصة اختبار حضارات البلدان الغنية، تماشياً مع مهمتها الأساسية.

تتمنّى فنادق هيلتون عيداً مباركاً للبنانيين المقيمين والمنتشرين.