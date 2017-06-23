بالفيديو والصور: “داعش” يقتل ويأسر عناصر من “حزب الله” في تدمر

أعلن تنظيم “داعش” أنه قتل عنصرين من “حزب الله”، وأسر ثالثاً، خلال المواجهات بين الطرفين شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

ونشرت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم فيديو عبر “يوتيوب” لجثتين من عناصر الحزب بالاضافة الى الأسير الذي غطت الدماء وجهه قرب حقل أرك شرقي تدمر.

هذا ونشر ناشطون صوراً بثها المكتب الإعلامي لولاية حمص التابع لتنظيم “داعش” لوثائق وجدها التنظيم بحوزة احد القتيلين، وهي عبارة عن بطاقة هوية تظهر ان القتيل من مواليد 1988.

من جهتها، نقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من قوات النظام بالتعاون مع القوات الرديفة، أحكمت السيطرة على منطقة ظهر عباه، شرق قرية أرك بـ 10 كم، وأن سلاح الجو في قوات النظام دمر تجمعات وآليات لإرهابيي “داعش” في أبو التبابير وأبو فاطور وجب حبل ورسم الطويل بريف حمص الشرقي، على حد زعمها.

ولم تقدم وكالة أماق المرتبطة بـ “داعش” مزيدا من التفاصيل.