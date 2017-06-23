قائد الجيش للعسكريين: إبقوا على جهوزية تامة

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قيادة فوج المدفعية الثاني في الكشفية – البترون، حيث جال في أقسام الفوج ومنشآته واطلع على سير نشاطاته التدريبية ومهمّاته الميدانية.

وقد نوّه قائد الجيش خلال لقائه الضباط والعسكريين، بأداء الفوج خصوصاً مشاركته الفاعلة في توفير الدعم الناري للوحدات المنتشرة على الحدود الشرقية، ما أسهم بقوّة في محاصرة التنظيمات الإرهابية وشلّ قدرتها على المبادرة والتحرّك، لافتاً إلى التاريخ العريق لسلاح المدفعية في الجيش وإنجازاته الكبيرة في حسم المواجهات، ومؤكّداً السعي إلى تعزيز قدراته بمزيدٍ من المدافع والأعتدة المتطوّرة التي تتناسب مع شروط المعركة الحديثة.

وختم داعياً العسكريين إلى البقاء على جهوزية تامة، استعداداً للقيام بالمهمّات المرتقبة.