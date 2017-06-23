بالفيديو: ماذا قال سليماني عن محمد بن سلمان؟!

نشرت مواقع إعلامية إيرانية تسجيلا مصورا للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهو يتحدث عن رأيه في ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن شريط الفيديو هذا صُور قبل عدة أشهر، وقد وصف سليماني ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان في بداية المقطع بأنه عجول جدا، ولمح إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يصدر عنه.

وتضمن حديث المسؤول العسكري الإيراني أيضا سردا مقتضبا لحوار عن سوريا والرئيس الأسد، كان ولي العهد السعودي أحد أطرافه.