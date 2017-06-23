اللبنانيون في مطار الكويت ينتظرون تأمين طائرة لنقلهم

إنّ المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار الكويت، منذ صباح الجمعة، ليسوا محتجزين، وقد كانوا على متن طائرة كويتية آتية من الرياض تعطلت بعد هبوطها في مطار الكويت، وتم نقلهم إلى مطار “السفير” بانتظار حل مشكلتهم، لأن ليست لديهم تأشيرة لدخول الكويت.

وتجري الاتصالات لتأمين نقلهم الى لبنان عبر طيران “الشرق الاوسط” او “طيران الكويت”، لاسيما أن هناك كثافة ركاب بسبب عطلة عيد الفطر.