قائد الجيش استقبل عبد العزيز وحبيش ووفدا من المحافظين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، النائب قاسم عبد العزيز، ثم وفدا من المحافظين ضم محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، ومحافظ الجنوب منصور ضو، ومحافظ عكار عماد لبكي، وتناول البحث الأوضاع العامة وشؤونا تتعلق بأمن المناطق.

كما استقبل النائب هادي حبيش وعقيلته السيدة سينتيا، مع وفد من لجنة مهرجانات القبيات، ثم وفدا من لجنة مهرجانات زوق مكايل برئاسة السيدة زلفا بويز.

وكذلك، استقبل رئيس مجلس إدارة مصرف “جمال ترست بنك” أنور الجمال، ثم رئيس مجلس إدارة مستشفى رزق الدكتور أسعد رزق مع وفد من المستشفى، ثم رئيس أركان قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان العميد Pierre Liot De norbecourt، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجانبين.