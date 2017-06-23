مرجع أمني: لبنان يعتبر من بين الدول الأكثر أماناً في العالم

قال مرجع أمني لـ”القبس”: هناك من “يفبرك” الإشاعات حول احتمالات أمنية هذا الصيف بهدف ترويع السياح العرب والأجانب، في حين أن لبنان يعتبر من بين الدول الأكثر أماناً في العالم.

واشار الى ان ظاهرة الارهاب لم تعد محصورة في حيز جغرافي محدد، لكن المؤسسات الأمنية حققت نجاحات باهرة ان في شل نشاطات المنظمات الإرهابية أو في تفكيك الخلايا والشبكات وصولاً الى.. الذئاب المنفردة.

وشدد المرجع على ان الوضع الأمني “ممسوك بدقة وبقوة”، داعياً الى عدم الأخذ بالإشاعات “ذات الاهداف المعروفة”.