بالفيديو: عملية أمنية ضد إرهابيين في مكة

تداول نشطاء ووسائل إعلام سعودية نبأ عن مداهمة السلطات الأمنية لمجموعة من الإرهابيين المطلوبين في مدينتي مكة المكرمة وجدة.

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تمركز عدد كبير من سيارات الشرطة ليلا في إحدى مناطق مكة المكرمة.

وأوضحت بعض المواقع الإعلامية أن الأمن السعودي يحاصر عددا من المطلوبين في قضايا إرهابية داخل مخبئ في عمارة سكنية شرقي المدينة المقدسة.