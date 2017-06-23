بالصور: وفد قواتي برئاسة الرياشي يهنئ البطريرك العبسي

زار وفدٌ من حزب “القوات اللبنانية” برئاسة وزير الإعلام ملحم الرياشي، ضمّ: الأمين المساعد لشؤون الادارة في “القوات” فادي ظريفه، مستشار رئيس الحزب لشؤون الانتشار أنطوان بارد، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب جان العلم، رئيس مصلحة رجال الأعمال عزيز اسطفان، رئيس مصلحة النقابات شربل عيد، منسق بيروت بول معراوي، منسق قضاء بعبدا سمير بو يونس، مساعد منسق المتن طوني رزق، وعضو المجلس المركزي صادر شماس، بطريركيّة الرّوم الملكيّين الكاثوليك في الربوة لتهنئة صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بانتخابه على رأس الطائفة باسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

وقد دوّن الرياشي كلمة في سجل التهاني باسم الوفد جاء فيها:” ثبُتَ بالوجه الشرعي أن الروح القدس يعمل في الملكيين. ألف مبروك!”



