ما موقف ميقاتي من لقاء بعبدا؟

أعرب الرئيس نجيب ميقاتي عن تقديره لما صدر عن لقاء بعبدا يوم الخميس لجهة التشديد على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “نقدّر عالياً ما صدر عن اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري لجهة التشديد على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة العمل على تطبيق الدستور كاملاً لتبيان إيجابياته وسلبياته، ومن ثم عقد ورشة عمل وطنية لبحث ما يجب تعديله في ضوء التجربة والممارسة”.

وأضاف: “بعض ما سمعناه في الفترة الماضية من طروحات ومواقف طائفية خلال مناقشة قانون الانتخاب كان مدعاة قلق للغالبية الساحقة من اللبنانيين ونحن منهم، إنّ تشديد لقاء بعبدا على وحدة الوطن اللبناني وتثبيت المناصفة وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أعاد تصويب الشطط الذي حصل”.

وتابع: “أما في الشق الاقتصادي فكان جيّداً تأكيد جملة ثوابت وخارطة طريق واضحة لتنفيذ المشاريع الضرورية ومعالجة المعضلات المشكو منها، ولعل في خطوة الحكومة أخيراً بإحالة ملف الكهرباء على دائرة المناقصات خطوة جيدة تعيد تصويب ما عبرنا عن شكوانا منه”.

وهتم بالقول: “عسى أن تكون الفترة المقبلة حافلة بالعمل المنتج حكومياً ونيابياً لا سيما بجهة النهوض الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية ومحاربة الفساد”.