أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

يعد عدد من قدامى “التيار الوطني الحر” لوائح مشتركة مع ناشطين في المجتمع المدني لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

سأل مرجع روحي عن المغزى من كلام النائب طلال ارسلان بجعل الرئاسات مداورة وتوقيت هذا الطلب.

انشغلت جمعية المصارف بحركة اتصالات في اليومين الأخيرين تجنباً لأي خروق في لائحتها المعهودة والتي تصر على الإبقاء عليها من دون تغيير.

شكّك أحد النواب بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد وقال “يخلق الله ما لا تعلمون”.

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يقال – المستقبل

إن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فـــرنجـــية بدا حريصاً خلال لقاء بعبدا التشاوري على إظهار الود والاحترام لشخص ومقام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكرراً عبارة «فخامة الرئيس» أكثر من مرة في معرض مخاطبته عون.

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أسرار الجمهورية

قال مرجع غير مدني إن جهة أمنيّة تمتلك الصور الحقيقية حول حادث حصل أخيراً في محيط أحد المقار الرسمية وهي مغايرة تماماً لبعض الصور المركّبة التي جرى تظهيرها في بعض وسائل الاعلام.

أعدّ مرجع سياسي تقريراً شاملاً ومفصَّلاً حول خلفيات حملة سياسية – إعلامية يتعرّض لها وأودعه المراجع المختصة لإجراء المقتضى.

إتصل قطب سياسي موجود في دولة أوروبية بأحد المراجع ووضعه في جو لقاء مع مسؤول كبير في تلك الدولة وأكد له أن المنطقة مقبلة على تطورات شديدة الأهمية في فترة غير بعيدة.

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أسرار اللواء

غمز : استبعد موظف غير أمني سابق من إسناد أية مهمة دبلوماسية أو خلافها إليه في الخارج، لأسباب معروفة لدى المعنيين.

همس : كشفت نقاشات لجنة الشيوخ حول العقوبات المالية على حزب الله أنها في خلفيتها تعود إلى حرب 2006 «وحماية إسرائيل»، مما تصفه الأوساط الأميركية من صواريخ «حزب الله»؟!

لغز : يدور نقاش داخل الأوساط السياسية والروحية الأرثوذكسية حول الجهة، التي يتعيّن عليها تمثيل الطائفة في الوزارات والإدارات ومؤسسات الدولة؟!