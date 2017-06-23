11 قتيلا على الاقل في اعتداء مزدوج في باكستان

أسفر اعتداء مزدوج في سوق مكتظة، مع اقتراب عيد الفطر، عن 11 قتيلا على الاقل في المناطق القبلية شمال غرب باكستان، كما ذكرت السلطات.

وأوضح المسؤول المحلي الكبير نصرالله خان أن الانفجار الاول وقع في ساعة الذروة في سوق باراشينار، عاصمة منطقة كورام القبلية.

ولفت إلى أنه عندما هرعت سيارات الاسعاف الى الموقع لمساعدة المصابين حصل انفجار ثان، مشيرا الى إصابة 24 شخصا بجروح، والى ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع. كما أكد مسؤول آخر هذه الحصيلة.

ولم يحدد هذان المسؤولان طبيعة الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور.

وكانت اسواق هذه المدينة النائية، القريبة من الحدود الافغانية، تعرضت لاعتداءين كبيرين هذه السنة اسفرا عن 42 قتيلا.