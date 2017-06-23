إغلاق تام لمطار باريس أورلي… وعملية أمنية

أفادت وسائل إعلام فرنسية ، الجمعة، بإغلاق “تام” لمطار باريس أورلي في فرنسا، أعقبه عملية أمنية، فيما تم تغيير مواعيد الرحلات التي كانت مقررة الإقلاع من المطار والهبوط إليه.

ولم يتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى إغلاق المطار.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب بعد أن قتلت هجمات، نفذها متشددو تنظيم داعش، عشرات الأشخاص، في العامين الماضيين، بما يشمل هجمات منسقة على باريس في نوفمبر 2015، قتل فيها 130 شخصا.